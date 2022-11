Ucraina-Usa: Kuleba a Blinken, Russia ha piena responsabilità per “terrore missilistico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Stati Uniti condividono che la Russia abbia la piena responsabilità per il suo “terrore missilistico” e le sue conseguenze in Ucraina, Polonia e Moldova. Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha parlato con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Ho ringraziato gli Stati Uniti per la loro cruciale assistenza militare e sottolineato che le forniture di sistemi di difesa aerea all’Ucraina devono essere accelerati”. I sistemi d’arma antiaerei Nasams “hanno già dimostrato la loro efficienza” e “sono convinto che sia venuto il tempo dei ‘Patriot’”, ha continuato Kuleba in un messaggio su Twitter. (Kiu)