Ambiente: Cattaneo (FI), serve alleanza tra Stato e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'emergenza legata all'Ucraina il tema dell'ambiente non dico che sia passato in secondo piano, ma oggi il tema della crisi internazionale riempie le preoccupazioni e cambia anche, almeno nell'imminente, l'ordine dei problemi. Siamo in un momento di cambiamento e, come ci insegnano la scienza e la storia, colui che si adatta meglio al cambiamento prevale sull'altro e prosegue più forte. Come ci si adatta al cambiamento? Io vedo questo: una alleanza dello Stato col privato, con l'industria, che aiuta, anche coi soldi del Pnrr a fare quella riconversione in cui possiamo anche cogliere diverse opportunità". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Omnibus, su La7. "Finora ho visto un approccio un po' troppo ideologico: devi scegliere la via dell'ambientalismo come fosse un dogma", ha continuato. "Posto che tutti siamo convinti di dover raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, credo invece che lo sforzo debba essere di farlo attraverso una alleanza con le imprese. L'elemento più difficile per una azienda è la modifica dello status quo, delle proprie abitudini, dei propri processi produttivi. Lì deve intervenire lo Stato, a supporto della riconversione. Questo vuol dire anche aiutare l'innovazione tecnologica e la ricerca sulle rinnovabili perché siano ancora più sostenibili da un punto di vista economico", ha concluso l'esponente azzurro.(Rin)