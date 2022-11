Piemonte: assessore Trasporti, nuovi orari treni diretti Biella-Torino per venire incontro a pendolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naturalmente questo è un ulteriore passo per dare dignità a un territorio, come il Biellese, che da anni ha collegamenti difficili. Questo è solo il primo passo. Possiamo garantire che il vero lavoro di ampliamento dell'offerta, si potrà compiere nel momento in cui RFI completerà l'implementazione che sta attuando. L'obiettivo è avere treni in ingresso su Torino e le altre città italiane, non ogni cinque minuti come avviene oggi, ma ogni quattro. In quella sede, non meno di due anni, il primo territorio che ne avrà un ristoro sarà sicuramente quello Biellese, per intanto siamo contenti che il servizio richiesto è stato messo in piedi e sarà in vigore con l'orario invernale dall'11 dicembre", ha concluso Gabusi. (Rpi)