Roma: presidente Municipio VIII, a mercato Garbatella inaugurata Casa dell'acqua Acea

20 luglio 2021

- Dopo quella posizionata all'interno del Rettorato di Roma Tre su via Ostiense e quella nel cortile del Municipio a via Benedetto Croce 50, è stata inaugurata questa mattina da Acea Ato 2 in collaborazione con il Municipio Roma VIII, la terza Casa dell'Acqua nel territorio municipale, al Mercato di Garbatella, tra via R.R. Garibaldi e R. G. Carducci. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, Francesco Barbaro, responsabile Sostenibilità e Rapporti con il Territorio Acea Ato 2, Gloria Moretti e Alessandro Vennarecci, responsabili del progetto Case dell'Acqua Acea Ato 2. Evoluzione odierna delle fontanelle romane le "Case dell'Acqua" sono un progetto di Acea dove è possibile ricaricare tablet e smartphone, oltre a consultare informazioni di pubblica utilità attraverso i display digitali di cui sono dotate. E ovviamente bere gratuitamente acqua potabile liscia e frizzante. "Le Case dell'Acqua di Acea – ha detto il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri - consentono a tutti i cittadini di rifornirsi gratuitamente di acqua potabile, controllata e sicura, sia liscia che gassata, nell'ottica del risparmio energetico e della sostenibilità, dove è possibile anche ricaricare tablet e smartphone". "Prosegue a pieno ritmo - ha dichiarato Francesco Barbaro, di Acea Ato 2 - il piano di installazione delle Case dell'Acqua di Acea Ato 2 che consentirà di offrire il servizio a sempre più cittadini. Solo nel corso del 2021 è stata resa possibile l'erogazione di 26,7 milioni di litri di acqua equivalenti a un risparmio di circa 560 tonnellate di plastica di bottigliette e 1.390 tonnellate di anidride carbonica non emessa". (Com)