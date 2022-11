Cina-Usa: ministero Commercio Pechino, pronti ad attuare consenso raggiunto da Xi e Biden (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha fatto sapere che, nel corso del colloquio, Biden ha fatto riferimento anche alle "preoccupazioni" degli Stati Uniti per la situazione dei diritti umani nello Xinjiang, a Hong Kong e nel Tibet. Dall'altra parte, Xi ha invitato l'interlocutore a non lasciare che le differenze "ostacolino lo sviluppo delle relazioni" bilaterali. Il presidente cinese, riporta una nota del ministero degli Esteri di Pechino, ha ribadito ferma opposizione alla "strumentalizzazione politica" degli scambi economici e commerciali, notando come "la coesistenza pacifica" sia nell'interesse fondamentale di entrambe le parti. "La Cina non cerca di mutare l'ordine internazionale, non (intende) interferire negli affari interni degli Stati Uniti e sfidarli o sostituirsi a loro. Le parti dovrebbero aderire al rispetto reciproco, alla coesistenza pacifica e alla cooperazione vantaggiosa per tutti, garantendo che le relazioni bilaterali si sviluppino sulla giusta rotta", ha detto il presidente cinese. (segue) (Cip)