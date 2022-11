Cina-Usa: ministero Commercio Pechino, pronti ad attuare consenso raggiunto da Xi e Biden (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti hanno parlato anche di Ucraina, in particolare dopo gli ultimi sviluppi sul terreno che sembrano favorire l'avvio di un negoziato. Biden ha chiarito che gli Stati Uniti continueranno ad aiutare l'Ucraina a difendersi dalla Russia e non negozieranno alle sue spalle. Il capo della Casa Bianca ha fatto riferimento alla riconquista di Kherson da parte delle forze ucraine, definita "una vittoria significativa". "Non posso che elogiare il coraggio e la determinazione dimostrati dal popolo e dalle forze armate ucraine". Tuttavia, ha aggiunto, è difficile dire ora che cosa comporterà concretamente tale sviluppo. "Credo che (i combattimenti) rallenteranno col sopraggiungere dei mesi invernali", ma - ha sottolineato Biden - ho fiducia che la Russia non riuscirà a occupare l'Ucraina come intendeva fare all'inizio. (segue) (Cip)