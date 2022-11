Ue: Eurostat, produzione settore delle costruzioni stabile a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,1 per cento in area euro e dello 0,2 per cento nell'Ue nel mese di settembre, rispetto ad agosto. Lo si apprende dalle stime di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Ad agosto, la produzione nel settore delle costruzioni era diminuita dell'1 per cento in eurozona e dello 0,9 per cento in Ue. Rispetto a settembre 2021, la produzione nelle costruzioni è aumentata dell'1 per cento in area euro e dell'1,4 per cento in Ue. In eurozona, a settembre, la costruzione di edifici è aumentata dello 0,1 per cento e l'ingegneria civile dello 0,6 per cento, mentre in Ue l'ingegneria civile è aumentata dell'1,5 per cento e l'edilizia è diminuita dello 0,1 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori aumenti mensili della produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Romania (+3,2 per cento), Svezia (+2,8 per cento) e Ungheria (+2,2 per cento). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Polonia (-5,8 per cento), Portogallo (-2,7 per cento) e Austria (-2,6 per cento). Si base annuale, in area euro l'edilizia è aumentata dell'1,2 per cento e l'ingegneria civile dello 0,2 per cento. Per quanto riguarda l'Ue, gli aumenti sono stati rispettivamente dell'1,4 per cento e dell'1,3 per cento. Tra gli Stati membri, i maggiori aumenti annuali sono stati osservati in Romania (+26,2 per cento), Slovenia (+26,1 per cento) e Austria (+6,3 per cento). Le diminuzioni maggiori sono state registrate in Spagna (-12,3 per cento), Cechia (-3,7 per cento) e Germania (-2,6 per cento).(Beb)