India: Gujarat, scade termine presentazione candidature per elezioni statali

- Scade oggi il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Gujarat, che si terranno in due fasi il primo e il 5 dicembre. Nella prima data si voterà in 89 collegi (la relativa scadenza per le candidature è stata il 14 novembre); nella seconda in altri 93. Tutto il processo pre-elettorale si chiuderà il 21 novembre, dopo i controlli formali e gli eventuali ritiri di candidati. Alla data del 10 ottobre risultavano registrati nelle liste elettorali dello Stato 49.117.308 elettori. Per l’esercizio del voto saranno allestiti 51.782 seggi. L’assemblea del Gujarat conta 182 membri; 40 sono riservati alle caste e tribù riconosciute (13 e 27 rispettivamente). Lo scrutinio si terrà l’8 dicembre, insieme a quello dell’Himachal Pradesh, dove si è votato il 12 novembre. (segue) (Inn)