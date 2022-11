India: Gujarat, scade termine presentazione candidature per elezioni statali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Gujarat, nell’India occidentale, con capitale Gandhinagar (ma la città più grande e importante è Ahmedabad), è stato istituito nel 1960 e ha una popolazione di oltre 60 milioni di abitanti. L’induismo, con una quota del 90 per cento, è la religione maggioritaria; consistente anche la minoranza islamica, che sfiora il dieci per cento. La lingua gujarati è la prima, parlata da oltre l’85 per cento degli abitanti. L’economia è la terza del Paese. L’agricoltura produce cotone, arachidi, datteri, canna da zucchero; l’allevamento latte, dal quale derivano prodotti lattiero-caseari. La produzione industriale include, tra l’altro, cemento, ceramica e benzina (a Jamnagar ha sede la raffineria di base di Reliance Industries, l’impianto unico più grande del mondo nel segmento). Il Gujarat vanta un surplus di elettricità, che vende ad altri Stati. Ha una centrale nucleare, la Kakrapar Atomic Power Station (Kaps), gestita dalla Nuclear Power Corporation of India (Npcil), vicino Surat, ma investe anche nell’energia rinnovabile e ha installato il più grande parco solare, a Charanka. Anche il turismo è ben sviluppato, grazie alle bellezze paesaggistiche – dalla regione paludosa del Rann di Kutch alle colline di Saputara – e all’architettura indo-islamica. Il Gujarat è il luogo di nascita del Mahatma Gandhi e di Sardar Vallabhbhai Patel, icone del movimento per l’indipendenza dell’India. (Inn)