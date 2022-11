Etiopia: governo federale, disarmo ribelli è condizione per ritiro dal Tigrè di "tutte le forze in campo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le forze che attualmente combattono nel Tigrè, incluse quelle che non fanno parte dell'esercito federale etiope, si ritireranno non appena i ribelli del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) avranno deposto le armi. Lo ha dichiarato il governo di Addis Abeba, che tramite il suo portavoce Legese Tulu ha fatto implicitamente riferimento alle milizia amhara e afar ed alle truppe eritree che da due anni combattono nel nord etiope al fianco dell'esercito di Addis Abeba. Dopo la firma di un cessate il fuoco sottoscritta in Sudafrica lo scorso 2 novembre fra il governo etiope ed il Tplf, successivi colloqui tenuti in Kenya hanno permesso di raggiungere un'intesa sull'accesso umanitario alle zone in guerra; il tema del disarmo dei tigrini è stato ugualmente affrontato ed un accordo di principio raggiunto, ma su questo punto esistono divergenze all'interno della stessa scena politica del Tigrè, il cui governo regionale è stato sciolto da Addis Abeba all'inizio della guerra, nel novembre 2020. Un partito di opposizione del Tigrè, il Baytona Tigray, ha respinto l'accordo di pace, affermando che il Tplf non rappresenta il popolo tigrino. (segue) (Res)