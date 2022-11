Etiopia: governo federale, disarmo ribelli è condizione per ritiro dal Tigrè di "tutte le forze in campo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione federale etiope giunge dopo che il governo degli Stati Uniti si è detto pronto ad imporre sanzioni all'Eritrea se le truppe di Asmara non si ritireranno dal Tigrè e continueranno a violare i diritti umani. "Gli Stati Uniti hanno sempre a disposizione come strumento politico la prospettiva di sanzioni, e non esiteremo ad applicarle se ciò dovesse rendersi necessario in termini di ritenere gli attori responsabili delle violazioni dei diritti umani o al fine di cercare di garantire che questo l'accordo è rispettato e rispettato", ha dichiarato un alto funzionario del dipartimento di Stato Usa intervenendo in teleconferenza per aggiornare i media sulla situazione in Etiopia dopo la firma dell'accordo di pace. "Certamente l'accordo prevede il ritiro non solo delle forze eritree ma anche delle forze speciali amhara e delle milizie afar che attualmente si trovano nel Tigrè. Non voglio anticipare noi stessi in termini di ciò che accadrà se questi impegni non vengono rispettati, perché quello che stiamo sentendo dal governo dell'Etiopia e dalle autorità del Tigrè è che si stanno impegnando a garantire che ciò accada. (...) È nell'interesse di entrambe le parti che ciò avvenga rapidamente. Si tratta di un lavoro in corso. Siamo nuovamente incoraggiati dai commenti resi pubblicamente oggi (ieri) dal primo ministro Abiy (Ahmed) al parlamento nazionale, ribadendo il suo impegno per la pace", ha aggiunto. (segue) (Res)