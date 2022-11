Etiopia: governo federale, disarmo ribelli è condizione per ritiro dal Tigrè di "tutte le forze in campo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il portavoce e capo negoziatore del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), Getachew Reda, ha difeso la decisione di firmare l'accordo di pace con il governo etiope dopo le forti critiche arrivate dall'organismo centrale del partito, che gli chiedeva di firmare l'accordo a nome dell'amministrazione regionale del Tigrè, richiesta respinta dal governo federale di Addis Abeba. "Non volevamo (essere costretti a) rifiutare la pace e gli aiuti necessari al popolo del Tigrè perché non accettavano il nostro nome", ha detto Reda citato dalla "Bbc". "Hanno detto (i negoziatori del governo): 'Non riconosciamo il governo del Tigrè. Vi chiameremo Tplf.' Abbiamo bisogno di pace. A questo proposito l'Unione africana e altri sanno che abbiamo discusso per essere riconosciuti come il governo del Tigrè perché noi siamo stati eletti dal popolo. Ma la legge (etiope) non ci riconosce", ha aggiunto. I commenti di Reda sono arrivati ​​dopo le pesanti critiche all'accordo firmato lo scorso 2 novembre a Pretoria a conclusione di colloqui mediati dall'Unione africana. (segue) (Res)