Etiopia: governo federale, disarmo ribelli è condizione per ritiro dal Tigrè di "tutte le forze in campo" (4)

- In una dichiarazione pubblicata nel fine settimana, il massimo organo di leadership del Tplf, il comitato centrale, ha affermato di non aver inviato "nessun rappresentante in Sudafrica per firmare un accordo di pace, né esiste alcun esercito del Tplf". "È risaputo che le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) sono forze di resistenza create per proteggere la loro gente da una campagna di genocidio e che non appartengono a nessun partito politico", si legge nella dichiarazione datata 12 novembre, notando come il partito non abbia nominato alcuna squadra negoziale. "Il nostro popolo, la comunità internazionale, le parti interessate e altri organismi interessati dovrebbero sapere che non esiste alcuna entità che rappresenta il Tplf", conclude la nota. Alcuni tigrini hanno accolto con favore l'accordo, ma altri - in patria e all'estero - hanno accusato i leader del Tplf di aver "svenduto" la comunità. Critiche ai negoziatori del Tplf sono arrivate anche per aver acconsentito al disarmo delle Tdf e all'assegnazione all'esercito etiope del controllo della sicurezza nella regione, nonostante sia stato accusato di aver commesso atrocità contro i civili. I critici dell'accordo sostengono in particolare che il Tplf non abbia l'autorità per disarmare i combattenti che fanno parte delle Tdf, che vedono come un "esercito" e "un'istituzione pubblica che protegge il popolo del Tigrè". Il Tplf è stato rieletto alla guida del governo regionale del Tigrè nel settembre 2020 dopo aver tenuto le elezioni regionali sfidando il governo federale, che le aveva rinviate ufficialmente per la pandemia di Covid-19. La disputa portò ad un rapido deterioramento della situazione e all'attacco, il 4 novembre 2020, al Comando settentrionale delle Forze di difesa nazionale etiope (Endf) da parte delle forze tigrine che innescò lo scoppio del conflitto. (Res)