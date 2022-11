Ricerca: Università Campus Bio-Medico di Roma e Intesa Sanpaolo per alta formazione in bioingegneria elettronica e informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Campus Bio-Medico di Roma con il sostegno di Intesa Sanpaolo riporta in Italia uno degli ingegneri biomedici più influenti a livello globale: il professor Leandro Pecchia, presidente della Società europea di ingegneria biomedica (Eambes), segretario generale dell'associazione mondiale (Ifmbe), consulente Oms per le tecnologie per il Covid-19 e membro del Cts del ministero della Salute per i dispositivi medici. Dopo una lunga esperienza – riferisce una nota – nel Regno Unito presso le università di Sheffield, Nottingham e Warwick, Leandro Pecchia sarà docente in Bioingegneria elettronica e informatica nella facoltà di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e dirigerà la nuova unità di ricerca in "Intelligent Health Technology", grazie alla collaborazione tra la Biomedical University Foundation e Intesa Sanpaolo. In occasione della cerimonia per il nuovo ruolo, il prof. Leandro Pecchia ha tenuto oggi un keynote speech presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma su come l'ingegneria biomedica lavori da anni con le Nazioni Unite per migliorare l'accesso alle cure anche in paesi a basso reddito e come questa esperienza sia stata cruciale durante la pandemia che ha creato uno scenario di risorse limitate in Europa per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Durante l'incontro dal titolo "Ingegneria biomedica per la salute globale e per lo sviluppo sostenibile" sono intervenuti anche Carlo Tosti, presidente Ucbm, Federica Marchini, consigliere Biomedical University Foundation, Elisa Zambito Marsala, responsabile Valorizzazioni del sociale e Rapporti con le università Intesa Sanpaolo, Eugenio Guglielmelli, rettore Ucbm, Andrea Rossi, Amministratore delegato e direttore generale Ucbm e Claudia Peverini, Program Director Department of Engineering University of Cambridge. (segue) (Rin)