Ricerca: Università Campus Bio-Medico di Roma e Intesa Sanpaolo per alta formazione in bioingegneria elettronica e informatica (2)

- Subito dopo l'incontro si è svolta la tavola rotonda "Formazione, ricerca e innovazione multidisciplinare per lo sviluppo sostenibile" con interventi di Alessandra Lanzara, Charles Kittel Chair Professor of Physics, Director Center for Sustainable Materials and Innovation, Uc Berkeley; Barbara Mazzolai, Associate Director for Robotics dell'Istituto italiano di tecnologia, Marcella Trombetta, preside della facoltà dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l'uomo e l'ambiente Ucbm, Loredana Zollo, preside della facoltà dipartimentale di Ingegneria Ucbm, Marco Baccanti, direttore generale Fondazione Enea Tech e Biomedical e Paolo Netti, presidente del Gruppo nazionale di bioingegneria. La sinergia più ampia con Università Campus Bio-Medico di Roma rientra nell'impegno Esg di Intesa Sanpaolo che, attraverso la struttura Valorizzazione del sociale e Relazioni con le università guidata da Elisa Zambito Marsala, promuove - in linea con l'agenda strategica per la Ricerca della Ue e la quarta Missione del Pnrr - le collaborazioni con università e scuole attraverso il sostegno alla ricerca, borse di studio, docenze per favorire l'inclusione educativa, la valorizzazione del merito, l'attrattività degli atenei e contribuire alla crescita economica e sociale dei territori e del Paese. (Rin)