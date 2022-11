Mali: fonti governo tedesco, ci ritireremo da Minusma nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ritirerà “al più tardi alla fine del 2023” tutte le forze dispiegate nella Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma). È quanto affermato da fonti del governo tedesco, come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”. Minusma è in corso dal 2013 e le Forze armate della Germania (Bundeswehr) vi contribuiscono con un massimo di 1.400 effettivi. Sul ritiro dal Mali, l'esecutivo federale non ha ancora assunto una decisione definitiva, che è attesa per il 22 novembre. Intanto, diversi ministeri tedeschi hanno smentito le indiscrezioni di “N-tv”. Da ultimo, la partecipazione della Bundeswehr a Minusma è stata prorogata fino al maggio del prossimo anno, introducendo la possibilità di un ritiro nel caso in cui la sicurezza delle truppe non sia più garantita. (Geb)