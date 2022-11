Caltanissetta: immigrazione clandestina, 18 misure cautelari per traffico tra Sicilia e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'operazione "Mare aperto" la Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito 18 misure cautelari - 12 in carcere e 6 agli arresti domiciliari - per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le imbarcazioni sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'agrigentino per raggiungere la Tunisia e far immediato rientro con il "carico" di migranti. Dei 18 destinatari delle misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari, 12 sono stati catturati, mentre 6 sei sono tuttora irreperibili poiché probabilmente all'estero, pertanto le indagini continueranno per la loro individuazione, anche in territorio straniero). A carico degli indagati, 11 di nazionalità tunisina e 7 italiana, secondo la ricostruzione fatta dalla Procura della Repubblica nissena e vagliata dal gip, sussistono gravi indizi di partecipazione a un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; reato aggravato dal fatto che l'associazione era composta da più di dieci persone; era finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di più di 5 persone; aveva carattere transnazionale in quanto operativa in più stati. È stata altresì contestata la circostanza aggravante di aver esposto a serio pericolo di vita i migranti da loro trasportati; di aver sottoposto a trattamento inumano e degradante i migranti e di aver commesso i reati per trarne un profitto. Tutte le aggravanti sono state ritenute sussistenti dal gip. (segue) (Com)