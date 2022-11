Francia: Covid, governo contrario a reintegro personale sanitario non vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese si dice contrario al reintegro del personale sanitario non vaccinato contro il coronavirus. "Le autorità scientifiche considerano che è troppo pericoloso esporre dei malati fragili a del personale sanitario non vaccinato", ha detto il portavoce del governo, Olivier Veran, all'emittente televisiva "France 2". Un cambiamento in tal senso "non cambierebbe nulla all'offerta medica", ha spiegato Veran. Anche l'Accademia della medicina il 19 luglio scorso aveva espresso la sua "ferma opposizione" al ritorno sul posto di lavoro di medici ed infermieri non vaccinati.(Frp)