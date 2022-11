Serbia: ministra Energia incontra delegazione norvegese, cooperazione su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha incontrato ieri una delegazione della Norvegia, guidata dal segretario di Stato presso il ministero dell'Energia di Oslo, Andreas Bjelland Eriksen. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta", nell'incontro si è parlato dell'approfondimento della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'energia, delle esperienze della Norvegia nella transizione energetica e delle opportunità per le compagnie energetiche norvegesi di investire in Serbia. "Al fine di garantire la sicurezza energetica nei prossimi anni, stiamo lavorando intensamente alla costruzione e alla pianificazione di nuove capacità energetiche", ha affermato Djedovic, aggiungendo che "si stanno preparando dei piani strategici" affinché la Serbia "aumenti la partecipazione delle fonti energetiche rinnovabili e si avvicini agli obiettivi dell'Agenda verde dell'Unione europea", ha detto la ministra. Djedovic ha quindi sottolineato che a tal proposito "l'esperienza della Norvegia può contribuire notevolmente all'accelerazione del percorso di Belgrado verso la neutralità climatica". Eriksen dal canto suo ha confermato che le aziende norvegesi "sono interessate" alla cooperazione con la Serbia nel campo delle fonti energetiche rinnovabili e che le stesse "hanno una vasta esperienza nell'applicazione di tecnologie avanzate di bilanciamento energetico". "Il modello nordico di cooperazione può servire da buon esempio per la cooperazione energetica nel Balcani occidentali", ha affermato Eriksen. (Seb)