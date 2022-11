Iraq: Forze armate annunciano uccisione leader dello Stato islamico nell’Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell’Iraq hanno ucciso un leader dello Stato islamico (Is) durante un’operazione condotta nella provincia dell’Anbar, nell’ovest del Paese. Lo ha reso noto il portavoce del comandante in capo dell'esercito nazionale dell'Iraq, generale Yahya Rasool Abdullah, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. L’uomo è stato identificato come Hussein Muhammad Jassim al Issawi, soprannominato "Abu Issa", ed è considerato il responsabile dell’Is per la realizzazione di trappole esplosive nell’area. (Res)