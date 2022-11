Energia: Giani, Snam al lavoro per montaggio rigassificatore Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Snam sta predisponendo tutto per il montaggio del rigassificatore". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. I lavori saranno "pochi, è una nave con predisposizioni speciali che attracca in porto e tra tre 3 anni se ne andrà via", ha spiegato. E sul ricorso al Tar del Comune di Piombino ha aggiunto: "Era annunciato, sta nelle cose. Il sindaco Ferrari ha sempre espresso il suo dissenso, dunque dal suo punto di vista è giusto presentare il ricorso".(Rin)