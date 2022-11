Polonia: autorità Ucraina potranno accedere a sito incidente missilistico per indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Ucraina verrà consentito l'accesso al sito nella Polonia sudorientale in cui l'esplosione dovuta a un missile ha ucciso due persone. Lo ha affermato il consigliere presidenziale polacco per la politica estera, Jakub Kumoch, parlando all'emittente privata "Tvn24". Le dichiarazioni del funzionario arrivano dopo che le autorità di Kiev hanno espressamente richiesto di poter visitare la zona in cui è avvenuto l'incidente, nel villaggio di Przewodow. Una squadra investigativa polacco-statunitense è già sul sito, ha aggiunto Kumoch. "Gli ucraini hanno chiesto di poter accedere al sito per l'indagine. Se entrambe le parti concordano, e per quanto ne so non dovrebbero esserci obiezione da parte Usa, allora Kiev potrebbe ottenere presto l'autorizzazione", ha detto. Kumoch ha poi rilevato come la Polonia abbia delle prove video sull'esplosione. (Vap)