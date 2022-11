Iraq: presidente Rashid, necessario risolvere divergenze tra Erbil e Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid ha invocato la necessità di risolvere le questioni in sospeso tra Erbil e Baghdad e di lavorare per elaborare una legge sul petrolio e sul gas che soddisfi entrambe le parti. È quanto emerso durante il discorso di Rashid tenuto in occasione del Forum per la pace e la stabilità in Medio Oriente presso l’Università statunitense di Dohuk, nel Kurdistan iracheno. "Oggi abbiamo molto lavoro che dobbiamo fare sulla base del governo federale per attuare questi punti che abbiamo concordato”, ha proseguito Rashid, secondo il quale per tre anni “il governo iracheno non è stato in grado di compiere passi positivi per risolvere le divergenze”. (Res)