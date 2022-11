Paesi Bassi: operatore elettrico, potremmo chiedere a utenti di evitare consumi in ore di punta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TenneT, l'operatore della rete elettrica dei Paesi Bassi, ha reso noto che sta valutando la possibilità di chiedere ai clienti di evitare di utilizzare la rete durante le ore di punta in cambio di un risarcimento. TenneT, che è anche il più grande operatore di rete della Germania, sta cercando di garantire un servizio adeguato pur dovendo gestire una richiesta di nuove connessioni. Oltre a un piano di investimenti decennale da 13 miliardi di euro nella rete terrestre olandese, l’operatore è impegnato in un piano da 30 miliardi di euro di infrastrutture mare-terra per parchi eolici offshore pianificata dai governi di Amsterdam e Berlino. "Le aziende prima indicavano l’affrancamento dal gas entro il 2030, mentre ora sostengono di farlo domani”, ha riferito l’azienda. "Questo è chiedere di più alla rete elettrica esistente, che non può essere ampliata allo stesso ritmo", ha aggiunto TenneT. L'operatore ha affermato che sta conducendo una consultazione di mercato per identificare i clienti che sarebbero disposti a partecipare a un programma nelle ore di punta per ridurre la congestione della rete. (Beb)