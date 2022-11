Energia: Giani, no a militarizzazione Piombino, sconto in bolletta per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Militarizzare l'area di Piombino? Direi proprio di no, non ritengo che ci sia bisogno di una militarizzazione tipo il Tap". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Sulle compensazioni il governatore ha aggiunto: "Saranno quelle opere di sistemazione di un'area siderurgica, le bonifiche innanzitutto sulla falda e sui cumuli. L'accesso al porto cambierà e ci sarà uno sconto sulle bollette per i cittadini di Piombino".(Rin)