Thailandia: Apec, riunione ministeriale si concentra su revisione strategia di crescita

- È in corso a Bangkok, in Thailandia, la riunione ministeriale della Settimana dei leader economici dell’Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico. L’incontro è presieduto dai ministri thailandesi degli Esteri, Don Pramudwinai, e del Commercio, Jurin Laksanawit. “Il mondo è alle prese con l’iperinflazione unita alla recessione, a una catena di approvvigionamento con interruzioni e scarsità, alle calamità climatiche, nonché a un modo di produzione precariamente obsoleto che necessita seriamente di ricalibrazione alla luce dell'innovazione tecnologica”, ha premesso Don. “La quarta rivoluzione industriale, che ha già fatto il suo irreversibile ingresso nel mondo, ci invita a ripensare la nostra strategia di crescita in termini di maggiore sostenibilità e inclusività e, soprattutto, di più equilibrio”, ha spiegato il ministro. (segue) (Fim)