Thailandia: Apec, riunione ministeriale si concentra su revisione strategia di crescita (2)

- “Aprire, connettere, equilibrare” è, infatti, il tema del programma di appuntamenti, nel Centro nazionale congressi regina Sirikit, in cui si sta discutendo di come far avanzare la regione verso una ripresa sostenibile e inclusiva nel contesto delle attuali sfide. La riunione ministeriale precede e prepara quella dei leader, in programma domani e dopodomani (18 e 19 novembre), che sarà presieduta dal primo ministro thailandese, Prayuth Chan-o-cha. Interverrà, tra gli altri, la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. Tra i leader più attesi, anche in vista di importanti incontri bilaterali, ci sono il presidente della Cina, Xi Jinping, il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente della Francia, Emmanuel Macron, invitato come ospite. (segue) (Fim)