Grecia: Atene blindata per le manifestazioni in ricordo della rivolta del Politecnico

- In occasione delle manifestazioni oggi ad Atene, in ricordo delle vittime della rivolta studentesca del Politecnico contro la giunta militare greca avvenuta nel 1973, migliaia di poliziotti sono stati schierati in città per gestire l'ordine pubblico. Solo ad Atene sono stati mobilitati circa 5.700 agenti, oltre a droni, un cannone ad acqua e un elicottero. Il traffico cittadino sarà chiuso in diversi aree del centro città così come la metropolitana. Le manifestazioni servono a commemorare il giorno in cui 24 persone vennero uccise al Politecnico di Atene dalle forze inviate dalla giunta militare per sedare una rivolta studentesca contro l'allora "regime dei colonnelli". Molti poliziotti sono già stati dispiegati nel quartiere di Exarchia, popolare nei circoli anarchici, soprattutto in prossimità di diversi cantieri, non ultimo quello della nuova stazione della metropolitana. Negli ultimi anni forti sono state le tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine che hanno portato spesso a scontri. Lo scorso anno circa 20 mila persone hanno preso parte alle manifestazioni nella capitale mentre 14 mila a Salonicco. (Gra)