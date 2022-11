Migranti: Foti (Fd'I), sanzioni amministrative consentiranno confisca navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella delle sanzioni amministrative è la strada più efficace e immediata perché consentirà di arrivare alla confisca delle navi". Lo ha dichiarato in un'intervista a "Il Giornale" il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, parlando di immigrazione. "C'è un concetto di solidarietà un po' strano - ha spiegato -. In teoria è stato approvato un meccanismo di redistribuzione, ma degli 88 mila sbarcati ne sono stati accolti 112 in tutto. Oltretutto chi viene a farci la lezione cavalca una interpretazione scorretta del diritto marittimo. La presidente dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo ha sottolineato che il cosiddetto Pos, Place of safety, significa luogo di Sicurezza e non porto di Sicurezza e può anche essere la nave che presta soccorso". Secondo Foti "nel momento in cui si conclude il salvataggio, cessa lo stato di pericolo e l'obbligo del soccorso. L'azione del governo italiano deve far sì che l'immigrazione torni al centro dell'agenda europea esattamente come la crisi energetica". E sulla crisi diplomatica con la Francia, l'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Ha fatto una mossa di politica interna nel tentativo di buttare la croce sull'Italia, ma se guardi ai pattugliamenti a Ventimiglia è difficile dire che siano meno rigorosi di noi. Ognuno deve difendere i propri confini. L'Europa deve entrare nell'ordine di idee che entra chi ha diritto e resta fuori chi non ne ha diritto", ha concluso Foti. (Rin)