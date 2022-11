Sardegna: fondi europei, la Regione investe su persone e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Comitato di Sorveglianza del “Pr Fse+ Sardegna 2021-2027 al servizio della dignità” e il Comitato di Sorveglianza del Por Fse Sardegna 2014-2020 si sono riuniti ieri a Cagliari. Alle sessioni di lavoro, presiedute dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, hanno partecipato i rappresentanti della Commissione Europea, dell’Anpal, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, di Tecnostruttura, dell’Unità di Missione per il Pnrr, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Audit, dell’Aspal, oltre ai responsabili della Regione Sardegna, dell’Autorità Urbana di Olbia, e del Partenariato economico-sociale. “Il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 è uno dei Fondi strutturali di investimento con cui l’Unione investe sulle persone. E’ uno dei pilastri della ripresa socioeconomica dell'Ue, in risposta alla crisi attualmente in corso, che ha messo a dura prova la nostra economia, aumentando le disuguaglianze tra i territori, la precarietà economica e la marginalità. Una posizione economica marginale, infatti, porta all’isolamento sociale e alla perdita del senso di appartenenza. Costruiamo un futuro migliore con un investimento senza precedenti sulle persone, pari a € 744.018.224 per l’occupazione, l’istruzione, l’inclusione sociale e l’occupazione giovanile. La grande novità è proprio la forte attenzione ai giovani, a cui dedichiamo il 16% delle risorse complessive. Un’intera priorità, infatti, è dedicata all’occupazione giovanile per rilanciare la mobilità sociale e rendere i giovani protagonisti del loro futuro”. Così il Presidente della Regione, Christian Solinas, a margine dell’incontro. (segue) (Rsc)