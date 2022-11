Sardegna: fondi europei, la Regione investe su persone e giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Sardegna - ha affermato il vicepresidente della Giunta regionale, Assessore della Programmazione e neo Assessore del Lavoro, Giuseppe Fasolino, durante l’incontro - è tra le prime regioni italiane che hanno ottenuto l’approvazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo di programmazione comunitaria 2021-2027 da parte della Commissione europea, grazie anche ad un assiduo lavoro di concertazione, che ha individuato i temi focali e le esigenze della società sarda. Un risultato importante - ha sottolineato Fasolino - una tappa da cui partire. E’ uno strumento finanziario ad alto impatto sociale per sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini e le cittadine a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. Abbiamo a disposizione una dotazione ingente per il rilancio della nostra economia, 300 milioni di risorse in più rispetto al Programma 2014-20. La vera sfida da vincere - ha concluso l’esponente dell’esecutivo Solinas - sarà proprio la capacità di spendere bene, tutte queste risorse comunitarie in progetti sostenibili ed inclusivi. La posta in gioco è alta, il futuro dell’isola e la credibilità delle istituzioni”. Il Comitato di Sorveglianza del Pr Fse+ ha approvato il Regolamento interno e il documento che individua i criteri di selezione degli interventi, rendendo pienamente operativo il Programma. Al riguardo, l’Autorità di Gestione ha evidenziato che entro la fine dell’anno gli Assessorati della Pubblica Istruzione e del Lavoro avvieranno congiuntamente alcune azioni dedicate all’universo dell’istruzione e a quello della formazione professionale. (segue) (Rsc)