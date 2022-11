Sardegna: fondi europei, la Regione investe su persone e giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I referenti della Commissione Europea hanno espresso grande soddisfazione per l’articolato percorso di concertazione realizzato con il Partenariato - rappresentato dalle parti istituzionali, economiche e sociali e dagli organi di rappresentanza della società civile della Sardegna - testimoniato anche dalla nutrita partecipazione. Dopo l’apprezzamento sui tre giorni di lavoro ed esperienze in Sardegna, si sono resi disponibili ad accompagnare il “Pr Fse+ Sardegna 2021-2027 al servizio della dignità”, con l'obiettivo di rendere sempre più esigibili i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali. Nel pomeriggio, i componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Sardegna 2014-2020 si sono espressi sulla riprogrammazione del Por versione 8.0; inoltre, è stato presentato lo stato di avanzamento del Programma, oltre alle previsioni per la fine della Programmazione. Questa la fotografia della spesa monitorata al 30.09.2022 sui cinque Assi prioritari: Asse 1 – Occupazione: risorse impegnate 131.238.310,55 euro, spesa ammissibile 97.379.185,10 euro; Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà: risorse impegnate 63.543.669,62, spesa ammissibile 37.555.512; Asse 3 - Istruzione e Formazione: risorse impegnate 139.568.478,88, spesa ammissibile 123.326.602,38; Asse 4 - Capacità istituzionale: risorse impegnate 9.816.019,28, spesa ammissibile 8.088.079,18; Asse 5 - Assistenza tecnica: risorse impegnate 13.145.693,70, spesa ammissibile 9.849.453,83. Risultato soddisfacente anche sulla spesa certificata. Al 31 ottobre 2022 è stata certificata la spesa di 234.771.826,83 milioni, di cui in quota UE 170.970.655,19. Le previsioni finanziarie per l’ultima parte del 2022 indicano una spesa totale cumulata che riuscirà a superare i 275 milioni al 31 dicembre. Infine, un dato che aiuta a rappresentare il risultato del lavoro svolto è la previsione che nel 2023 il target di spesa - il cosiddetto “n+3”- sarà raggiunto, utilizzando tutte le risorse grazie anche alla certificazione di interventi in overbooking. (Rsc)