Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala è presente ai funerali di Luca Marengoni.Parrocchia Santi Nereo e Achilleo, viale Argonne, 56 (ore 11)Si riunisce il consiglio comunale. il primo punto del Programma dei lavori è un dibattito sul tema “Aggiornamento sulle misure di risparmio energetico".Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'esposizione dei fascicoli della Cittadella degli Archivi relativi al censimento degli ebrei del 1938. Intervengono la senatrice a vita, Liliana Segre, e il Presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarach. L'evento rientra nelle iniziative di Milano è Memoria.Memoriale della Shoah, piazza Edmond Jacob Safra, 1 (Ore 17)Incontro "Carceri e solo carceri?!" a partire dalla presentazione del libro di Pietro Buffa "La galera ha i confini dei vostri cervelli". Ne discutono insieme all'autore l'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé, il garante Francesco Maisto, il capo del dipartimento Amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, il professore ordinario di criminologia all'università di Milano Bicocca e Claudia Mazzuccato, docente di diritto penale all'Università Cattolica di Milano.Museo del Risorgimento, Adolfo Ceretti, Palazzo Moriggia, via Borgonuovo, 23 (ore 18:30)REGIONEL'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, interviene alla presentazione del volume "La grande storia d'Italia raccontata dall'acqua. Dalle opere di difesa idraulica alla transizione ecologica".Sala Buzzati del Corriere della Sera, via Balzan, 3 ore 10)Gli assessori regionali al welfare e politiche sociali, Guido Bertolaso ed Elena Lucchini, partecipano alla cerimonia di apertura della casa di Comunità di Asola (Mn).Casa di Comunità, via A. Schiantarelli, 3, Asola/Mn (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prende parte a '"our Next Pavia - Assolombarda".Teatro "Fraschini", corso Strada Nuova, 136 Pavia (ore 10:30)“Arte e Cultura al servizio del sociale”: l’Associazione San Babila presenta il progetto itinerante sul tema dell’ Abbraccio” per lanciare un messaggio di pace e fratellanza. Coinvolti numerosi studenti del primo ciclo scolastico. Interviene per un saluto il Presidente del Consiglio, Alessandro FermiPalazzo Pirelli, piano belvedere, via Fabio Filzi, 22 (ore 10:30)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme agli assessori regionali al welfare, Guido Bertolaso e alle e politiche sociali Elena Lucchini, partecipano alla cerimonia di apertura della casa di Comunità di Viadana.Casa di Comunità, Largo Alcide De Gasperi, 7, Viadana/MN (ore 14:30)VARIEI Servizi Educativi del Comune di Varese presentano le iniziative per sensibilizzare bambini e famiglie nei confronti del buon cibo e della sana alimentazione. Interviene l'assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e la tecnologa alimentare Cizia Ulizzi.Sala Matrimoni, via Luigi Sacco, 5 Varese (ore 10:30)L'Università Iulm inaugura l'opera in bronzo Contatti Tenaglia (1970) di Giò Pomodoro. Alla cerimonia intervengono il Rettore dell'Ateneo, professor Gianni Canova; il Preside della Facoltà di arti e turismo della IULM, professor Vincenzo Trione; lo scultore e figlio di Giò Pomodoro, Bruto Pomodoro; il docente di Storia della Filosofia alla Iulm, professor Emilio Mazza.Iulm 6, sulla scalinata esterna in via Carlo Bo, 7 (ore 12)Webinar di siderweb, "Acciaio al Centro-Sud: risultati e prospettive" con Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia.Piattaforma Zoom (ore 15)Al circolo Arci Lato B è ospite Sahar Salam, attivista femminista irachena, responsabile del progetto di Un Ponte Per "Al Thawra Untha" dedicato all'empowerment politico femminista tra Iraq e Sudan.Circolo Arci Lato B, viale Pasubio, 14 (ore 19:30) (Rem)