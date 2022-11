Malesia: esportazioni in crescita del 15 per cento annuo a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Malesia hanno registrato una crescita del 15 per cento annuo nel mese di ottobre. Lo ha comunicato oggi il ministero del Commercio e dell'industria di quel Paese. Il dato è positivo, ma inferiore alle previsioni degli economisti, che si aspettavano una crescita del 24,1 per cento. Sempre nel mese di ottobre, le importazioni della Malesia hanno registrato un incremento del 19,2 per cento su base annua. Il mese scorso il Paese ha registrato un attivo commerciale di 2,98 miliardi di dollari. (segue) (Fim)