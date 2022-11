Malesia: esportazioni in crescita del 15 per cento annuo a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Malesia ha registrato una crescita del 14,2 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2022. Lo ha comunicato l'11 novembre la banca centrale di quel Paese. Il dato riflette l'aumento della domanda interna e delle esportazioni, dopo un periodo segnato dalle ricadute della pandemia di Covid-19. La crescita registrata tra luglio e settembre è la prima a due cifre da un anno a questa parte, e superiore alle attese degli economisti, che prevedevano in media una crescita del pil malesiano nell'ordine dell'11,7 per cento. La governatrice della banca centrale della Malesia, Nor Shamsiah Yunus, ha dichiarato oggi che per effetto della crescita nel terzo trimestre, il dato economico relativo all'intero 2022 sarà superiore al 7 per cento previsto sinora dal governo. (Fim)