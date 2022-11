Ucraina: Biden smentisce Zelensky sull'origine dei missili caduti in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha replicato all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri ha nuovamente negato l'origine ucraina dei due missili caduti martedì in territorio polacco a dispetto delle valutazioni espresse dagli Stati Uniti e dalla Nato. Di ritorno da una serie di vertici internazionali in Cambogia e Indonesia, Biden ha ribadito che ogni elemento sinora analizzato punta alla provenienza ucraina dei missili, e non a missili dalla Russia: "Non è ciò che dicono le prove", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. (segue) (Was)