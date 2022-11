Ucraina: Biden smentisce Zelensky sull'origine dei missili caduti in Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky aveva dichiarato ieri di non avere dubbi che il missile che ha colpito Przewodow, in Polonia sudorientale, provocando due morti, non sia ucraino ma russo. “Non metto in dubbio il rapporto che mi ha consegnato personalmente il comandante dell'aviazione. Non ho dubbi che non sia stato un nostro missile. Non ho motivo di non fidarmi”, ha dichiarato Zelensky. Il presidente ucraino ha aggiunto che Kiev vuole unirsi alle indagini: “E’ possibile consentire l’accesso dell’Ucraina al sito? Credo che ne abbiamo diritto. Finché le indagini non saranno terminate non possiamo dire che ci siano delle conclusioni definitive”. Il capo dello Stato ha anche chiesto che le prove che i partner dell’Ucraina hanno vengano messe a disposizione di Kiev. Se dovesse davvero emergere che il missile è ascrivibile alla contraerea ucraina, “allora dovremo chiedere scusa”, ma prima occorre indagare, accedere al sito e conoscere le prove, ha affermato Zelensky. (Was)