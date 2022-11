Corea del Sud-Usa: secondo incontro del gruppo di lavoro su minacce informatiche nordcoreane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seul ha ospitato ieri il secondo incontro del Gruppo di lavoro Stati Uniti-Repubblica di corea sulle minacce informatiche della Corea del Nord. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui l'incontro è stato presieduto dal vicerappresentante speciale per la Corea del Nord degli Stati Uniti, Jung Pak. e dal direttore generale per gli affari nucleari del ministero degli Esteri della Corea del Sud, Lee Taewoo. L'incontro è servito a discutere le attività informatiche illegali della Corea del Nord, inclusi i furti di criptovalute e il ricorso al lavoro nel settore informatico per il finanziamento dei programmi di armi di distruzione di massa di Pyongyang. (segue) (Was)