- L'assistente segretario per la Sicurezza internazionale e la non proliferazione degli Stati Uniti, Eliot Kang, ha intrapreso ieri una visita di tre giorni a Helsinky e Stoccolma per condurre discussioni bilaterali in merito alla non proliferazione e alla protezione delle tecnologie critiche con funzionari di Finlandia e Svezia. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. (Was)