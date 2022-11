Imprese: Saudi Aramco realizzerà una tra le più grandi raffinerie al mondo in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero dell'Arabia Saudita Saudi Aramco investirà sette miliardi di dollari per lo sviluppo di uno dei più grandi stabilimenti petroliferi al mondo in Corea del Sud. L'investimento è stato annunciato da Aramco in concomitanza con la visita a Seul del principe della Corona saudita Mohammed bin Salman, ed è il maggiore mai effettuato dal colosso petrolifero in quel Paese asiatico. Il complesso integrato per la raffinazione e il cracking sorgerà presso un sito di S-Oil a Ulsan, e avrà una capacità di 3,2 milioni di tonnellate di prodotti petrolchimici all'anno, inclusi polimeri ad alto valore sintetizzati tramite cracking dagli scarti dei processi di raffinazione. Il progetto dovrebbe essere realizzato entro il 2026. (Git)