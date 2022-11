Ue-Kazakhstan: Borrell evidenzia importanza legami commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha evidenziato l'importanza dei legami commerciali tra l'Ue e il Kazakhstan nel corso di una intervista concessa a "Kazinform" in concomitanza con la sua visita ufficiale in Asia centrale. "Uno tra i successi chiave della nostra cooperazione è stato l'entrata in vigore dell'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione Unione europea-Kazakhstan (Epca) nel marzo 2020", ha ricordato Borrell, elogiando i progressi conseguiti dalle relazioni bilaterali negli ultimi trent'anni. "L'Unione europea è il maggior partner commerciale e di investimento del Kazakhstan, e rappresenta oltre la metà dell'investimento diretto estero" verso quel Paese, ha spiegato l'Alto rappresentante. Al contempo, il Kazakhstan "è di gran lunga il maggiore partner commerciale dell'Ue nell'Asia Centrale, e resta un fornitore di energia affidabile per l'Unione". Borrell ha richiamato il recente rafforzamento della cooperazione nelle materie prime sostenibili, nelle batterie e nell'idrogeno rinnovabili: "Assicurarci una fornitura sostenibile di materie prime può aiutare ad accelerare la decarbonizzazione", ha spiegato il funzionario, che ha fatto anche riferimento ai diritti umani, altro fronte di intensificazione della cooperazione sia sul piano bilaterale che regionale. "Siamo preoccupati dall'attuale contesto geopolitico, e siamo egualmente impegnati a rafforzare la sicurezza, la stabilità e la pace nella nostra regione", ha dichiarato. (segue) (Res)