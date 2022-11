Ue-Kazakhstan: Borrell evidenzia importanza legami commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante è impegnato in una visita in Asia centrale fino al 19 novembre, con una prima tappa ad Astana, in Kazakhstan (16-17 novembre), e una seconda a Samarcanda, in Uzbekistan (17-19 novembre). La missione punta a rafforzare ulteriormente le positive dinamiche nelle relazioni bilaterali e regionali dell’Unione europea, anche nell’ambito del progetto europeo “Global Gateway” per le infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo. Borrell incontrerà oggi il presidente del Kazakhstan, Qasym-Jomart Tokayev, e il ministro degli Esteri, Muhtar Tileuberdi. Sempre oggi, a Samarcanda, in Uzbekistan, Borrell presiederà la 18ma riunione ministeriale Ue-Asia centrale, ospitata dal ministro degli Esteri uzbeko, Vladimir Norov. La riunione offrirà l’opportunità di intensificare la cooperazione con i Paesi della regione in settori quali la sicurezza, il commercio e gli investimenti, i trasporti, l’energia verde e la crescita sostenibile, il miglioramento della connettività e una più stretta cooperazione nell’istruzione, nella scienza e nell’innovazione. Saranno discusse anche questioni regionali, tra cui la situazione in Afghanistan e le conseguenze della guerra russa in Ucraina. (Res)