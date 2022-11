Libano: colera, ministero Salute annuncia sette nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano sono stati registrati sette nuovi casi di colera nelle ultime 24 ore, portando a 560 i casi nel Paese. Lo ha dichiarato il ministero della Salute libanese in un rapporto, secondo il quale in totale 19 persone sono morte di colera in Libano dall’inizio dell’epidemia lo scorso 5 ottobre. Attualmente, 72 posti letto negli ospedali sono occupati da pazienti affetti da colera o con sintomi sospetti. Il ministero della Salute ha annunciato che dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in totale 89.941 dosi di vaccino. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il Paese dei cedri è l'ultima fase di un’epidemia iniziata in Afghanistan a giugno, poi diffusasi in Pakistan, Iran, Iraq e Siria. (Lib)