Violenza donne: Italia, Canada e Regno Unito a confronto su prevenzione e contrasto nel digitale

- In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fissata dall'Onu il 25 novembre, l'ambasciata britannica a Roma, l'ambasciata del Canada in Italia, e l'Associazione Differenza Donna si riuniscono di nuovo per organizzare un confronto internazionale sulla prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne, con particolare riferimento al mondo digitale. Come si legge in un comunicato, l'evento – che segue uno analogo dell'8 marzo scorso –, mette a confronto Italia, Canada e Regno Unito per condividere opinioni, sfide ed esempi concreti del modo in cui il web e i social media possono, anche inavvertitamente, contribuire a incoraggiare e a giustificare la violenza sulle donne. Come affrontare e scoraggiare questa violenza? Se da una parte i progressi della tecnologia ci hanno permesso di essere maggiormente connessi, di condividere informazioni importanti, di parlare e di sensibilizzare l'opinione pubblica su una vasta gamma di temi, tra cui le violazioni dei diritti umani, dall'altra hanno anche creato uno spazio per l'odio e la violenza digitale. (segue) (Com)