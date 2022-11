Violenza donne: Italia, Canada e Regno Unito a confronto su prevenzione e contrasto nel digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei lavori verrà affidata all'ambasciatore britannico in Italia, Ed Llewellyn, seguito dall'ambasciatrice del Canada Elissa Golberg, e dalla presidente di Differenza Donna Aps-Ong Elisa Ercoli, che sarà anche la moderatrice dell'incontro. A parlare dell'approccio delle istituzioni e delle organizzazioni italiane al contrasto alla violenza online sulle donne ci sarà la Professoressa dell'Università La Sapienza, Flaminia Saccà, mentre per il Regno Unito sarà presente Sophie Mortimer, responsabile helpline revenge porn SWGfL, una organizzazione specializzata in sicurezza digitale. Per il Canada interverrà online Suzie Dunn, Professore Associato di Legge e Tecnologia presso la Schulich School of Law della Università Dalhousie e senior fellow presso il Centre for International Governance Innovation (Cigi) dove conduce ricerche sulla violenza facilitata dalla tecnologia a livello mondiale. (segue) (Com)