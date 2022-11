Violenza donne: Italia, Canada e Regno Unito a confronto su prevenzione e contrasto nel digitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo la piaga della violenza sulle donne è ancora molto diffusa a livello globale. Secondo le stime più recenti delle Nazioni Unite, una su tre donne ha subito violenza a livello globale" ha commentato l'ambasciatore britannico Ed Llewellyn, aggiungendo "Se vogliamo garantire una risposta efficace e collettiva a questa piaga, dobbiamo incoraggiare la condivisione di idee ed esperienze e la collaborazione tra istituzioni e società civile a livello nazionale e internazionale, proprio come stiamo facendo qui oggi." "Le donne e le ragazze hanno il diritto di utilizzare appieno le nuove tecnologie digitali, e di beneficiarne senza timore di abusi e molestie online", ha affermato l'ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg. "Questo è vitale per la loro piena ed equa partecipazione alla vita democratica. Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per assicurarci che sia così". (segue) (Com)