Violenza donne: Italia, Canada e Regno Unito a confronto su prevenzione e contrasto nel digitale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 17 novembre, nei 16 giorni di attivismo contro la violenza maschile contro le donne, di nuovo insieme ambasciata britannica ambasciata canadese e Differenza Donna incontrano le istituzioni e la società civile per condividere sfide e pratiche di contrasto della violenza digitale." "Questo incontro risponde all' urgenza di aumentare la conoscenza e la consapevolezza su queste nuove forme di violenza e su questi nuovi luoghi della violenza." "Abbiamo bisogno di capire le misure indispensabili per proteggere chi è più esposto e comprendere come implementare la Convenzione di Istanbul. Questo anche, con urgenza, per tutto ciò che riguarda la violenza in rete e perché sia anche in questo ambito operativa la strategia integrata tra Prevenzione, Protezione e Persecuzione", Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna Aps-Ong. (Com)