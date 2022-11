Imprese: Siemens, utile operativo supera i 10 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la tecnologia tedesco Siemens ha registrato nello scorso anno di esercizio un utile operativo che, per la prima volta, supera i 10 miliardi di euro. L’amministratore delegato della società, Roland Busch, ha dichiarato: “Tiene l’elevata domanda per la nostra offerta hardware e software, unita a una crescita del fatturato più alta del previsto nel settore digitale”. In questo comparto, le vendite hanno sperimentato un incremento dell’8 per cento su base annua a 72 miliardi di euro. Nel quarto trimestre, la crescita è stata del 12 per cento. Nel comparto industriale, il risultato operativo ha registrato un più17 per cento, aumentando a 10,3 miliardi di euro nell’intero anno di esercizio. Il margine è del 15 per cento. A causa di una svalutazione della quota del 35 per cento in Siemens Energy, l'utile netto del gruppo è sceso di un terzo a 4,4 miliardi di euro. A ogni modo, Busch si è detto fiducioso per l’anno di esercizio 2022-2023. Siemens prevede un aumento del fatturato del 6-9 per cento. (Geb)