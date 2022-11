Ucraina: allerta aerea in tutto il Paese, colpita Odessa, esplosioni a Dnipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata dichiarata l'allerta aerea in tutta l'Ucraina. È quanto riferisce l’applicazione ufficiale delle autorità di Kiev che mostra come le sirene di allerta siano state attivate in quasi tutto il Paese. La città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina, è stata colpita questa mattina da un missile russo, secondo quanto riferito dal Comando militare meridionale ucraino. Inoltre, una serie di esplosioni sono state avvertite anche nella città di Dnipro. Secondo i dati preliminari forniti dai media ucraini, i missili sono stati lanciati da un Tu-95MS nella regione russa di Volgograd. Diversi missili sono stati avvistati anche nei cieli delle regioni ucraine di Kharkiv, Poltava e Cherkasy, mentre a Kiev la compagnia dell’energia elettrica Dtek ha annunciato un’interruzione preventiva della fornitura di corrente. Diverse esplosioni negli ultimi minuti sono avvenute sia nella capitale ucraina, sia nella regione circostante.(Kiu)