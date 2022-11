Corea del Nord: Pyongyang rivolge avvertimento al Giappone dopo lancio missile balistico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre leader hanno anche ribadito l’impegno per la completa denuclearizzazione della Penisola in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esortando Pyongyang al rispetto dei suoi obblighi. “Un test nucleare della Corea del Nord sarebbe accolto con una risposta forte e risoluta da parte della comunità internazionale”, hanno avvertito, aggiungendo però che “la via del dialogo resta aperta”. Biden, riferendosi al rafforzamento della deterrenza, ha assicurato che “l’impegno degli Stati Uniti a difendere il Giappone e la Corea del Sud è ferreo e sostenuto dall’intera gamma di capacità, compreso il nucleare”. È intenzione comune, inoltre, condividere i dati di allerta missilistica in tempo reale. (Git)